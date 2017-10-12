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Tragédia

Encontrado corpo de adolescente desaparecido no Rio Aquidauana

Buscas iniciaram na tarde de terça-feira (10)

Daniele Valentin

Publicado em 12/10/2017 às 07:45

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Mergulhadores e socorristas do Corpo de Bombeiros encontraram na manhã desta quinta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, o corpo do adolescente de 14 anos, Claudeir Gonçalves Roman O garoto havia desaparecido após se afogar no Rio Aquidauana na tarde de terça-feira (10).

Ao todo, sete militares trabalharam no resgate, sendo dois mergulhadores nas águas, três em um barco e dois em um jet ski.

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O corpo foi encontrado por volta das 7h15, a cerca de mil metros da prainha onde o garoto nadava.

Caso

O garoto morava com a mãe, que estava em Campo Grande no momento do acidente e que precisou retornar para acompanhar as buscas pelo filho. O pai que também estava fora veio para Aquidauana.

Conforme apurado, Claudeir tentava atravessar o rio a nado quando se afogou. Dois amigos o observavam fora da água. Um bombeiro que estava no local tentou socorrê-lo, mas ele e afogou rapidamente.

Outro socorrista tentou acompanhar a descida pela margem do rio, mas perdeu o garoto de vista. As buscas no primeiro dia de sumiço duraram até o início da noite e foram retomadas na quarta-feira (11) e hoje.

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