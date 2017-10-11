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Rio Aquidauana

Mergulhadores retomam buscas por adolescente desaparecido no Rio Aquidauana

Bombeiros utilizam barco e jet ski

Daniele Valentin

Publicado em 11/10/2017 às 09:45

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Mergulhadores e socorristas do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas por Claudeir Gonçalves Roman de 14 anos desaparecido no Rio Aquidauana na tarde de ontem, terça-feira (10), em Aquidauana. A procura retornou por volta das 6h, desta quarta-feira (11), terá um intervalo para o almoço e encerramento às 18h.

Ao todo, sete militares trabalham no resgate, sendo dois mergulhadores nas águas, três em um barco e dois em um jet ski.

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Conforme os bombeiros, o tempo está firme e facilita as buscas. O corpo costuma boiar após 48h. 

Caso

O garoto morava com a mãe, que estava em Campo Grande no momento do acidente e que precisou retornar para acompanhar as buscas pelo filho. O pai que também estava fora veio para Aquidauana.

Conforme apurado, Claudeir tentava atravessar o rio a nado quando se afogou. Dois amigos o observavam fora da água. Um bombeiro que estava no local tentou socorrê-lo, mas ele e afogou rapidamente.

Outro socorrista tentou acompanhar a descida pela margem do rio, mas perdeu o garoto de vista. As buscas na terça-feira duraram até o início da noite e foram retomadas na manhã desta quarta-feira (11).

 

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