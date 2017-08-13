Bombeiros procuram desaparecido no rio Aquidauana

Resgate
Vítima estava com outras pessoas durante suposto afogamento ocorrido ontem, na região do Recanto dos Ipês; três foram resgatadas
Equipes do Corpo de Bombeiros procuram por uma pessoa que desapareceu no Rio Aquidauana durante lazer ontem, na região do Recanto dos Ipês, em Aquidauana. Informações apontam que um grupo de quatro pessoas teria se afogado, dentre as quais três foram socorridas, entre elas, uma gestante.
Segundo a central do Corpo de Bombeiros, um homem, ainda não identificado, teria se afogado e sumido na água. Os trabalhos foram interrompidos durante a noite, mas foram retomados nesta manhã. As demais vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro, mas não correm risco de morte.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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