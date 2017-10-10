Bombeiros procuram jovem que desapareceu no rio Aquidauana

O Corpo de Bombeiros faz buscas por um jovem ainda não identificado que desapareceu no rio Aquidauana na tarde desta terça-feira, enquanto se banhava na prainha de Anastácio. Conforme apurado, um dos socorristas estava no local e, após ouvir gritos de socorro, tentou resgatar o rapaz, mas ele afundou rapidamente e não foi mais visto.

Conforme apurado, a vítima tinha entre 13 e 14 anos, morava com a mãe em Anastácio, e tentava atravessar o rio a nado. Além do bombeiro que entrou na água, outro tentou acompanhar a descida pela margem do rio, mas perdeu o garoto de vista. As buscas devem terminar no início da noite e, caso ele não seja encontrado, será retomada no primeiro horário da manhã.

Matéria atualizada às 17h10