Ponte do Taquarussu começa a ser consertada após 16 dias de interdição

Equipes da empresa Arcon Engenharia, que presta serviço para a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), estão trocando dois braços da ponte, sendo um quebrado durante a passagem do veículo e uma que já estava em péssimas condições.

A ponte Taquarussu em Anastácio – interditada há 16 dias depois da passagem de um caminhão carregado de calcário -, passa por manutenção nesta sexta-feira (13). A estrutura dá acesso a Colônia do Pulador.

A passagem está quebrada desde o dia 27 de setembro. No último dia 2 de outubro, a Agesul já havia informado que o trânsito seria liberado em duas semanas.

Morador no Assentamento Monjolinho, José Ilário reclamou da situação, principalmente por causa da alteração da rota. "Agora temos que dar uma volta do 'tamanho do mundo' quando saímos", disse o morador.

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