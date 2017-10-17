Carreta da Energisa dá dicas de economia e vira palco de teatro em Anastácio

A carreta da Energisa chegou nesta terça-feira (17) na praça Arandu, em Anastácio, e deve ficar durante o dia todo para dar dicas de economia à população. No fim da tarde, às 16h, o veículo se transforma em um palco e o grupo teatral Aplausos apresente a peça "Inimigo Invisível".

Durante toda a manhã, moradores poderão conhecer experiências físicas de como é fabricada e distribuída a energia.

O caminhão do projeto Nossa Energia faz parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa Mato Grosso do Sul, que segue as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Por meio de visitas aos municípios da área de abrangência da concessionária, além de efetuar o cadastro de famílias baixa renda na Tarifa Social de Energia Elétrica, o projeto oferece diversas atividades à população, como: ações educativas em escolas; palestras e apresentações de experimentos físicos no interior do veículo; evento em praça pública; reciclagem de refrigeradores velhos e lâmpadas incandescentes; apresentações teatrais e sorteios de equipamentos eficientes.

Além do projeto completo nos municípios, o veículo é utilizado em eventos sociais para abordar o tema com atividades interativas.