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Campeonato acirra disputa entre centenas de estudantes

Campean começou no dia 6 e vai até dia 18

Renan Nucci

Publicado em 09/11/2017 às 17:25

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Teve início nesta semana a 25ª Edição do Campeonato Estudantil de Anastácio (Campean), evento que reúne centenas de alunos na dipusta de diversas modalidades como vôlei, futebol, atletismo, handebol, dama, xadrez e tênis de mesa. 


A abertura oficial será no ginásio poliesportivo, às 19 horas da próxima segunda-feira. A disputa da competição que celebra bodas de prata teve início no último dia 6, com as modalidades de futebol society, futebol e vôlei de areia.


 As finais serão sábado e domingo, data que começam os jogos de damas, xadrez, tênis de mesa e atletismo, modalidade esta realizada em pista na região Che ro Gami. Na segunda-feira, começam as modalidades de futsal, handebol, vôlei, com finais previstas para o dia 18. 

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