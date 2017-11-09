Campeonato acirra disputa entre centenas de estudantes

Anastácio
Campean começou no dia 6 e vai até dia 18
Teve início nesta semana a 25ª Edição do Campeonato Estudantil de Anastácio (Campean), evento que reúne centenas de alunos na dipusta de diversas modalidades como vôlei, futebol, atletismo, handebol, dama, xadrez e tênis de mesa.
A abertura oficial será no ginásio poliesportivo, às 19 horas da próxima segunda-feira. A disputa da competição que celebra bodas de prata teve início no último dia 6, com as modalidades de futebol society, futebol e vôlei de areia.
As finais serão sábado e domingo, data que começam os jogos de damas, xadrez, tênis de mesa e atletismo, modalidade esta realizada em pista na região Che ro Gami. Na segunda-feira, começam as modalidades de futsal, handebol, vôlei, com finais previstas para o dia 18.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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