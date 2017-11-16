Homem sofre acidente de moto, bate a cabeça com muita força e é transferido para Campo Grande

Um acidente de moto ocorrido às 16h57 da última quarta-feira (15), na Rua Acogo, nos Altos da Cidade de Anastácio, deixou duas vítimas, sendo que uma delas, que somente apresentava escoriações nos cotovelos, mãos, joelhos e pés, teve consequências mais graves, motivando sua a transferência para Campo Grande.

Informações do Boletim de Ocorrência do Corpo de Bombeiros da região mostram que a vítima, identificada como F. H. J. C., de 30 anos, estava consciente e orientado, ao solo e já sem capacete, no momento em que foi atendido. A garupa, uma jovem de 20 anos identificada como J. C. S., estava se queixando de dores na cabeça e foi encontrada deambulando pelo local.

Os dois foram encaminhados para o PS Municipal de Aquidauana pela Equipe de Resgate e Salvamento, mas o homem de 30 anos, após a realização de uma tomografia ma cabeça, precisou ser transferido para a Santa Casa, na Capital, por volta das 20h, por conta de uma grave alteração no exame, superando negativamente as previsões médicas e recursos de atendimento do município.

Até o fechamento desta reportagem, não haviam novas informações sobre o caso.