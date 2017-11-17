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Mulher ao volante

Mãe e motorista, moradora de Anastácio conquista respeito do Brasil

Adriana falou um pouco de sua históra nas redes sociais e ganhou vários elogios

Renan Nucci

Publicado em 17/11/2017 às 17:10

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A motorista Adriana Aparecida da Silva, de 41 anos, conquistou os internautas de todo o país por meio de uma publicação feita na página oficial da Associação Brasileira de Usuários de Rodovia (Abur-Brasil). Natural de Anastácio, ela usa a postagem para falar com orgulho da profissião de caminhoneira, que exerce graças ao incentivo do pai e do irmão.

Motorista de caminhão boiadeiro, ela relata: "Amo o que faço. Meu pai foi morar com Deus e eu fiquei na boleia que era dele, sempre na companhia do meu irmão e grandes amigos. Minha mãe fica em casa com meu filho já moço e muito estudioso. E eu sempre estou na estrada, faça chuva, faça sol ou barro, é Deus no comando".

A Abur, por sua vez, exalta Adriana como "mulher guerreira e de fibra, que tem muito amor pela família, que dia após dia, produz e ajuda a enriquecer a Nação Brasileira, através das ruas, estradas e rodovias brasileiras". O post te mais de mil curtidas e mais de 200 comentários e compartilhamentos.

 

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