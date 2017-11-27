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Anastácio

Prefeitura não consegue pedras para cascalhar ruas esburacadas e situação só piora nos bairros

Verdadeiras crateras se formam nas ruas, principalmente na região da Vila Maria e Jardim Novo Horizonte

Renan Nucci

Publicado em 27/11/2017 às 18:00

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Moradores da Vila Maria e Jardim Novo Horizonte, em Anastácio, convivem diariamente com ruas sem asfalto completamente esburacadas. O problema se agrava em períodos chuvosos, quando os buracos ficam ainda maiores e se transformam em armadilhas para veículos e pedestres. Apesar da situação, a prefeitura alega não ter pedras para cascalhar as vias.

De acordo com o secretário municipal de obras, Aguinaldo Estadulho, a falta do material se deve, principalmente às chuvas. Segundo ele, um dos locais de onde o cascalho é extraído é de difícil acesso e fica praticamente impossível passar com veículo pesado por causa do barro. "O outro local ainda estamos aguardando licença para poder retirar o material. E com essa chuva, não adianta colocar só terra, porque a água leva tudo", disse.

Ana Luzia Souza Rosa, de 51 anos, mora há pelo menos seis anos na Rua Moisés Flores Nogueira, no Bairro Novo Horizonte, onde se formaram verdadeiras crateras. Ela conta que nos últimos meses a prefeitura até que tem colocado terra ali, mas ação não tem sido suficiente. "Não adianta, porque colocam a terra de manhã e chove à tarde, levando tudo. Não vi colocando cascalho e nem mesmo passando o rolo, o que dificulta", disse.

 

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