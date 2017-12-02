Traficante que fugiu 2 vezes do presídio da Capital é presa em Anastácio

Fugitiva
Ela e o marido haviam sido presos em 2014 na cidade de Miranda, com 52 quilos de cocaína
Rosane Azambuja Miranda de 25 anos foragida da Justiça pelo crime de tráfico de drogas foi presa neste sábado (2), em Anastácio, com dois mandados de prisão em aberto. A criminosa que já cumpriu pena em Anastácio havia sido transferida para Campo Grande, de onde fugiu por duas vezes.
A prisão ocorreu por meio do NIIC (Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas), da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana. Os investigadores constataram dois mandados de prisão em aberto por débito com a Justiça, por conta do crime de tráfico de drogas.
Ela e o marido haviam sido presos em 2014 na cidade de Miranda, com 52 quilos de cocaína.
A traficante cumpriu parte da pena na Delegacia de Polícia de Anastácio, posteriormente foi transferida para o presídio feminino de Campo Grande, de onde fugiu por duas vezes, a primeira no dia 23 janeiro de 2017 e a segunda no dia 8 de junho deste ano.
Após sua recaptura, Rosane foi encaminhada para umas das celas da Delegacia de Polícia de Anastácio, onde se encontra a disposição da Justiça.
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