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Fugitiva

Traficante que fugiu 2 vezes do presídio da Capital é presa em Anastácio

Ela e o marido haviam sido presos em 2014 na cidade de Miranda, com 52 quilos de cocaína

Daniele Valentin

Publicado em 02/12/2017 às 16:30

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Rosane Azambuja Miranda de 25 anos foragida da Justiça pelo crime de tráfico de drogas foi presa neste sábado (2), em Anastácio, com dois mandados de prisão em aberto. A criminosa que já cumpriu pena em Anastácio havia sido transferida para Campo Grande, de onde fugiu por duas vezes.

A prisão ocorreu por meio do NIIC (Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas), da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana. Os investigadores constataram dois mandados de prisão em aberto por débito com a Justiça, por conta do crime de tráfico de drogas.

Ela e o marido haviam sido presos em 2014 na cidade de Miranda, com 52 quilos de cocaína.

A traficante cumpriu parte da pena na Delegacia de Polícia de Anastácio, posteriormente foi transferida para o presídio feminino de Campo Grande, de onde fugiu por duas vezes, a primeira no dia 23 janeiro de 2017 e a segunda no dia 8 de junho deste ano.

Após sua recaptura, Rosane foi encaminhada para umas das celas da Delegacia de Polícia de Anastácio, onde se encontra a disposição da Justiça.

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