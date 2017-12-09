Curso de processamento caseiro de tomate começa nesta segunda-feira

Capacitação
Curso é fruto de parceria entre o Sindicato Rural de Anastácio e o SENAR-MS
O curso gratuito para processamento caseiro de tomate começa nesta segunda-feira, dia 11, e vai até a próxima quarta-feira, dia 13 de dezembro.
A capacitação é fruto de uma parceria firmada entre o Sindicato Rural de Anastácio e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99659-3055.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS