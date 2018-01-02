Moradores estavam em casa e se assustaram quando árvore caiu

Moradores da casa atingida por árvore de grande porte na tarde desta terça-feira, em Anastácio, relataram o susto na hora do acidente. No local vivem uma mulher, o filho e o neto dela.

Sem interesse em se identificar, eles relataram que ouviram um barulho alto e logo em seguida perceberam que duas telhas haviam quebrado.

Quando saíram, descobriram que árvore havia caído. Ninguém se feriu. A residência está localizada na Rua Coronel Ponce, no Jardim Campanário e não teve grandes prejuízos.

O Corpo de Bombeiros faz a remoção do tronco e dos galhos, e acredita que o vento forte tenha contribuído para a queda durante a chuva. Além desta, outras árvores também caíram pela cidade.