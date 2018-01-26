Jovem tem moto furtada em frente a centro de esporte de Anastácio

Na noite da última quinta-feira (25), um jovem procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio para registrar o furto de sua motocicleta, ocorrido em frente ao Poliesportivo do município, entre 19h e 21h.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teria ido até o local para jogar bola e deixou sua motocicleta Honda CG 150 Titan de cor preta estacionada na rua lateral do poliesportivo. Ao sair, por volta de 21h, não encontrou a moto e acredita que ninguém tenha visto o furto, uma vez que estava chovendo e não havia ninguém do lado de fora do ginásio.

As autoridades policiais do município seguem investigando o caso.