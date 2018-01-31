Chuva leva destruição e transtorno a moradores dos Altos da Cidade

Anastácio
O problema se concentra, principalmente, nas imediações entre as ruas Pedroso Alaguês e Benício Pereira Mendes
A cada chuva, moradores dos Altos da Cidade, em Anastácio, enfrentam os mesmos problemas. A água inunda as ruas de terra que viram verdadeiros atoleiros, repletos de crateras que impedem, em alguns casos, até mesmo a passagens de veículos. O problema se concentra, principalmente, nas imediações entre as ruas Pedroso Alaguês e Benício Pereira Mendes.
Valdete Medina, de 56 anos, conta que já teve diversos prejuízos com a enxurrada. "Eu tenho uma plantação de feijão e abóbora, mas a água levou tudo. O barro vem até na porta de casa. É preciso tirar essa areia acumulada da rua, porque a água fica sem ter pra onde escoar e acaba na casa da gente", disse ela.
Leitora do O Pantaneiro, moradora identificada como Luciana comenta que a região fica parecendo um rio. "Eu saio descalça para trabalhar, porque aqui vira um atoleiro. Aí vou até na minha sogra e chegando lá eu troco de roupa e coloco o calçado para ir ao serviço", disse ela, relatando outros prejuízos. "Minha filha já se cortou na enxurrada, meu marido sofreu acidente de moto e a moto do meu filho parou de funcionar por causa da água que chegou ao motor".
Para entrar com carro em casa, José Alexandre Mendes Rodrigues, 23, consultor de nutrição animal, improvisou pedregulhos em uma valeta aberta pela água, porém, lembra que sempre que chove, tem que refazer tudo. "Não tenho acesso para colocar o carro em casa, por isso tive que fazer isso", reclamou. Os moradores já acionaram a prefeitura e aguardam providências.
Aguinaldo Estadulho, secretário de obras do município, disse que os maquinários estãos concetrando o trabalho na zona rural, porque a chuva causou estragos em várias estradas e está previsto o início das aulas em breve. Por isso é importante liberar acesso para os estudantes, porém, disse que a prefeitura estuda implantação de projeto de captação de água nos Altos da Cidade, para amenizar a situação.
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Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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