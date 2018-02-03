Jovem é esfaqueado durante bebedeira em chácara de Anastácio

Um jovem de 26 anos foi esfaqueado na noite de sexta-feira (2) em uma chácara na zona rural de Anastácio.

De acordo com informações do registro policial, o rapaz trabalhava em uma obra no local e estava bebendo, momento em que discutiu com o patrão e o cunhado do patrão do jovem desferiu três facadas nele.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital da cidade. De acordo com os Bombeiros, uma das facadas atingiu o pulmão da vítima que precisou fazer uma cirurgia de emergência.

Os autores fugiram do local após o fato e não há informações se foram presos.