Jovem é esfaqueado durante bebedeira em chácara de Anastácio

Anastácio
Um jovem de 26 anos foi esfaqueado na noite de sexta-feira (2) em uma chácara na zona rural de Anastácio.
De acordo com informações do registro policial, o rapaz trabalhava em uma obra no local e estava bebendo, momento em que discutiu com o patrão e o cunhado do patrão do jovem desferiu três facadas nele.
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital da cidade. De acordo com os Bombeiros, uma das facadas atingiu o pulmão da vítima que precisou fazer uma cirurgia de emergência.
Os autores fugiram do local após o fato e não há informações se foram presos.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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