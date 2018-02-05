Homem ameaça vizinho após suposto mal entendido

Um homem de 57 anos procurou as autoridades policiais de Anastácio após ter sido ameaçado por seu vizinho em um suposto mal entendido ocorrido no bairro Bem-Te-Vi, na manhã do último domingo (04).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima reside na rua 4 de Abril e, seu vizinho, apontado como autor do crime, mora ao lado esquerdo de sua casa há 10 anos. Na ocasião, por volta de 10h, ele saía de bicicleta e foi ameaçado pelo homem, que teria dito "vou encher sua cara de bala pra aprender a não insultar o filho dos outros".

Ele ainda explicou aos investigadores da Polícia Civil que acredita que o autor o ameaçou porque acha que a vítima teria insultado seu filho, fato este que, segundo o comunicante, não aconteceu.

O caso segue sendo investigado pelos agentes da delegacia competente, uma vez que não haviam testemunhas que pudessem confirmar a versão dos fatos apresentada pelo homem.