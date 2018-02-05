Homem ameaça vizinho após suposto mal entendido

Bem-Te-Vi
Crime ocorreu na Rua 4 de Abril, no bairro Bem-Te-Vi, em Anastácio
Um homem de 57 anos procurou as autoridades policiais de Anastácio após ter sido ameaçado por seu vizinho em um suposto mal entendido ocorrido no bairro Bem-Te-Vi, na manhã do último domingo (04).
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima reside na rua 4 de Abril e, seu vizinho, apontado como autor do crime, mora ao lado esquerdo de sua casa há 10 anos. Na ocasião, por volta de 10h, ele saía de bicicleta e foi ameaçado pelo homem, que teria dito "vou encher sua cara de bala pra aprender a não insultar o filho dos outros".
Ele ainda explicou aos investigadores da Polícia Civil que acredita que o autor o ameaçou porque acha que a vítima teria insultado seu filho, fato este que, segundo o comunicante, não aconteceu.
O caso segue sendo investigado pelos agentes da delegacia competente, uma vez que não haviam testemunhas que pudessem confirmar a versão dos fatos apresentada pelo homem.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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