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Bem-Te-Vi

Homem ameaça vizinho após suposto mal entendido

Crime ocorreu na Rua 4 de Abril, no bairro Bem-Te-Vi, em Anastácio

Schimene Duque Weber

Publicado em 05/02/2018 às 09:00

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Um homem de 57 anos procurou as autoridades policiais de Anastácio após ter sido ameaçado por seu vizinho em um suposto mal entendido ocorrido no bairro Bem-Te-Vi, na manhã do último domingo (04).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima reside na rua 4 de Abril e, seu vizinho, apontado como autor do crime, mora ao lado esquerdo de sua casa há 10 anos. Na ocasião, por volta de 10h, ele saía de bicicleta e foi ameaçado pelo homem, que teria dito "vou encher sua cara de bala pra aprender a não insultar o filho dos outros". 

Ele ainda explicou aos investigadores da Polícia Civil que acredita que o autor o ameaçou porque acha que a vítima teria insultado seu filho, fato este que, segundo o comunicante, não aconteceu. 

O caso segue sendo investigado pelos agentes da delegacia competente, uma vez que não haviam testemunhas que pudessem confirmar a versão dos fatos apresentada pelo homem.

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