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Anastácio

PMA encontra cão em casa onde há suspeita da prática de zoofilia

Morador estava no local, mas não foi preso; animal será submetido a exames

Renan Nucci

Publicado em 06/02/2018 às 16:06

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A Polícia Militar Ambiental esteve por volta das 10 horas desta manhã, em uma casa abandonada na Avenida Porto Geral, em Anastácio, onde conforme denúncia, moradores estariam praticando zoofilia, que consiste em sexo com animais. No local foi encontrado um cão com dificuldade de locomoção, principalmente na região traseira.

O morador, um idoso cuja identidade não foi divulgada, estava no local e disse que o animal teria sido atropelado por um carro. Entretanto, veterinária da prefeitura foi acionada e estranhou o fato de não haver nenhuma lesão que condizia com um acidente. O bixo será encaminhado para exames e, caso seja constatada prática de zoofilia ou maus-tratos, o autor vai responder criminalmente.

Ele não chegou a ser preso porque não havia situação de flagrante. Uma jovem que denunciou os abusos esteve com a polícia no local e reforçou que dois cães haviam sido maltratados a ponto de morrerem. A veterinária espera que os resultados dos exames saíam ainda nesta tarde.

O setor de assistência social da prefeitura foi informado sobre as condições insalubres em que o suspeito vive no local. A zoofilia (sexo com animais) não é crime, mas se o ato se resultar em maus tratos aos animais, configura-se crime.

 

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