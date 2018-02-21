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Por conta da chuva, JBS solta 406 bois e, após fuga de alguns, abate 4 animais

A soltura dos animais foi motivada pelo afogamento dos mesmos

Schimene Duque Weber

Publicado em 21/02/2018 às 11:18

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Por conta da constante chuva que atinge o município de Anastácio e toda a região pantaneira desde a última segunda-feira (19), a JBS deu início, na noite de ontem (20), à soltura de 406 bois e preparou o restante do lote de animais para abate, uma vez que os mesmos estavam se afogando devido ao aumento do volume de água no local.

Já na manhã desta quarta-feira (21), a maioria dos animais foram previamente localizados e deverão ser realocados nos próximos dias, quando as condições climáticas voltarem a ser favoráveis.

Medidas Extremas

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" tomou conhecimento, através de mensagem enviada por rede social, que quatro dos bois soltos fugiram e foram abatidos pela cidade.

Uma moradora explicou que um dos animais foi abatido em frente de sua casa e a própria empresa estava realizando a remoção dos bois mortos. 

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