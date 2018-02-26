Sem CNH, motociclista tenta fugir em alta velocidade, mas é preso

A Polícia Militar prendeu no início da tarde desta segunda-feira, em Anastácio, rapaz de 24 anos que pilotava moto sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além de não ser habilitado, não tinha a documentação do veículo. Ele tentou fugir em alta velocidade, mas foi detido na região do Bairro São Francisco.

Segundo a PM, durante ronda os agentes da Rotai desconfiaram da atitude de uma dupla que estava em uma Honda CG 125 e deram ordem de parada. Porém, o piloto desobedeceu em fugiu, dando início à perseguição.

O piloto oferecia risco à vida de terceiros, já que não respeitava a sinalização e chegou a furar o semáforo na frente da Escola Maria Corrêa Dias. Não demorou para que o veículo fosse abordado. Diante das irregularidades, a dupla foi levada para a Delegacia de Polícia Civil. A moto foi encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).



