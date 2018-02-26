Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 10:12

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Sem CNH, motociclista tenta fugir em alta velocidade, mas é preso

Além de não ser habilitado, também não portava documento do veículo

Renan Nucci

Publicado em 26/02/2018 às 15:13

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Militar prendeu no início da tarde desta segunda-feira, em Anastácio, rapaz de 24 anos que pilotava moto sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além de não ser habilitado, não tinha a documentação do veículo. Ele tentou fugir em alta velocidade, mas foi detido na região do Bairro São Francisco.

Segundo a PM, durante ronda os agentes da Rotai desconfiaram da atitude de uma dupla que estava em uma Honda CG 125 e deram ordem de parada. Porém, o piloto desobedeceu em fugiu, dando início à perseguição. 

O piloto oferecia risco à vida de terceiros, já que não respeitava a sinalização e chegou a furar o semáforo na frente da Escola Maria Corrêa Dias. Não demorou para que o veículo fosse abordado. Diante das irregularidades, a dupla foi levada para a Delegacia de Polícia Civil. A moto foi encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo