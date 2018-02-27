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Vídeos de suposta assombração geram alvoroço nas redes sociais e dividem opiniões

Figura parecida com mulher aparece em filmagem durante enchente na Prainha

Renan Nucci

Publicado em 27/02/2018 às 17:29

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Crédito do vídeo: Da Redação

Circula nas redes sociais vídeos com suposta aparição na Prainha de Anastácio. As imagens têm causado alvoroço nas redes sociais e dividem a opinião de moradores. As filmagems foram feitas durante a enchente da semana passada. 

Em um dos vídeos, é possível notar que as pessoas que passam pelo local, assim como a responsável pela filmagem, não percebem a presença de uma figura parecida com uma mulher de cabelos compridos, debruçada sobre rampa na pista de skate, atrás da cerca de arame.

Nas ruas, alguns moradores acreditam ser montagem e outros não descartam ser obra do sobrenatural. O pedreiro Fernando Faiani, de 41 anos, disse não acreditar em fantasmas, mas sugeriu que pudesse ser algo trazido pela enchente. "Não tenho medo de assombração, pode ser algo que a água arrastou", disse.

Já a estudante Fernanda Carvalho Serafim, de 16 anos, aposta se tratar de montagem. "Não acredito nestas coisa e acho que deve ser montagem sim", reforçou ela logo após ver as imagens pela primeira vez com a equipe do O Pantaneiro.

Adriano Martins Fonseca, de 18 anos, alega não duvidar da presença de espíritos, mas acredita que, neste caso, possa ser uma pessoa tentando assustar moradores. "Acho que foi alguém tentando passar trote. Eu acredito que possa existir algo assim, mas neste caso, parece ser uma pessoa", pontuou.
 

 

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