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Leptospirose

Após confirmar leptospirose Vereador Dinho Vital recebe alta

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 14/03/2018 às 13:50

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Após ser internado com suspeita de leptospirose o vereador de Anastácio Dinho Vital está em casa. Dinho começou a apresentar os sintomas na terça-feira (6 de março) , com bastante vômito, foi levado para uma unidade de saúde do município, mas precisou ser transferido para a Campo Grande. 

As suspeitas sobre qual doença teria acometido o Vereador foram confirmadas, e além da confirmação da leptospirose, os médicos confirmaram que Dinho também teve dengue. “Devo ter contraído a dengue dias antes da enchente e como estava com uma ferida aberta na perna pode ter sido a porta de entrada pra leptospirose”, disse o vereador que agora deve cumprir repouso médico por pelo menos uma semana.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, a leptospirose é uma doença infecciosa transmitida ao homem pela urina de roedores, principalmente por ocasião das enchentes. A doença é causada por uma bactéria chamada Leptospira, presente na urina de ratos e outros animais (bois, porcos, cavalos, cabras, ovelhas e cães também podem adoecer e, eventualmente, transmitir a leptospirose ao homem).

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