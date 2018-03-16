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Crime

Polícia Civil e Vigilância Sanitária resgatam cães de maus tratos

A responsável pelo crime foi presa, também, por porta de arma de fogo

Schimene Duque Weber

Publicado em 16/03/2018 às 07:20

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Na manhã da última quinta-feira (15), a Polícia Civil de Anastácio, por meio do Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia, prendeu uma mulher por maus tratos a animais e porte de arma de fogo.

De acordo com informações divulgadas pela Assessoria de Comunicação da instituição, há aproximadamente uma semana, os policiais receberam a informação de que a infratora havia efetuado disparos em sua propriedade rural, localizada nas proximidades da BR-262, fato que ocasionou o espanto dos trabalhadores do local.

Com a denúncia em mãos, ao realizarem diligências na fazenda, os oficiais encontraram o local abandonado, com 19 cães em situação precária de alimentação, saúde e higiene. Os animais apresentavam, inclusive, sintomas de doenças como sarna e miíase. Observando a situação, a Polícia Civil acionou a Vigilância Sanitária do município para acompanhamento do posterior resgate dos animais. 

Na ocasião da prisão, ocorrida nesta manhã, as equipes de resgate voltaram à propriedade e lá encontraram a autora. Ao ser questionada a respeito dos disparos de arma de fogo, ela rapidamente se trancou no imóvel da fazenda e lá ficou por alguns minutos. Quando saiu, a mesma apresentava certo nervosismo para carregar sua bolsa. Os oficiais a revistaram e encontraram no interior do objeto um revólver calibre .38, com 5 munições intactas e 3 munições deflagradas.

A equipe de VS realizou os trabalhos e recolheu os animais, encaminhando-os ao canil municipal. Foi observado, também, que as condições de higiene do imível como um todo eram precárias, já que as fezes dos cachorros não haviam sido retiradas há dias. Os animais também tinham acesso ao interior da casa, local que também apresentava sérios problemas, como comida em decomposição. 

A autora foi conduzida até a Delegacia de Polícia da cidade, onde foi autuada em flagrante. 

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