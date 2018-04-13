Moradores denunciam situação intransitável da Avenida Romalino Alves de Albres, nos Altos

Para o vendedor Watson Antônio Pereira Gonçalves, 24 anos, a condição da avenida se deteriora a cada dia. “Há meses estamos sofrendo com essa situação. Depois das chuvas, ficou um horror. Várias pessoas acabam caindo, por conta dos areiões e dos buracos, sem mencionar a disputa entre carros, motos e caminhões para poder passar pela rua estreita”, reclamou.

O jornal O Pantaneiro recebeu na manhã desta sexta-feira (13) denúncia de moradores próximos à Avenida Romalino Alves de Albres, localizada nos Altos de Anastácio. Segundo eles, a situação está caótica em diversos pontos. Via esburacada, coleta de lixo ineficiente, descaso com relação à falta de iluminação pública são alguns dos problemas apontados na região.

Além dos buracos e desníveis, no local, segundo Watson, falta iluminação pública, coleta eficiente do lixo e as pessoas têm jogado entulhos ao longo da avenida. “Está um caos. Passo de moto com medo à noite, pois tem uma descida escura, que piora com os buracos que a gente não enxerga. Além disso, temos que levar nosso lixo até a esquina, pois a coleta não chega às nossas casas.”

Outro lado

Ouvido pelo jornal O Pantaneiro, o vereador Raphael Albuquerque de Souza (PTB), que já fez indicação para envio de patrola ao local, afirmou que a demanda é grande e que, por conta das chuvas, os reparos não suportam o volume de águas.

Raphael, que compõe a base do prefeito Nildo Alves de Albres na Câmara de Anastácio, também justificou que o maquinário da Prefeitura é pouco e que são muitas as demandas em toda a cidade. “A Prefeitura está pagando hora extra, com funcionários trabalhando no sábado, domingo, para atender às solicitações. Sabemos que não tem dinheiro para comprar maquinário agora e fazemos a indicação na sessão no intuito de ajudar o secretário de Obras.”

O secretário de Obras de Anastácio, Agnaldo Estadulho disse que há planejamento previsto para melhorias na via nos próximos dias. Segundo ele, se as equipes terminarem um serviço que já está em andamento até o sábado de manhã, à tarde já iniciam terraplanagem no local. Entrentanto, caso não seja possível, o trabalho será iniciado então na segunda-feira. Ele afirmou que todas as solicitações são atendidas e que não há reclamações com problemas de iluminação e coleta de lixo.