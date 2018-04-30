Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 10:23

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Motociclista avança preferencial, colide com moto e foge sem prestar socorro

Criança de 10 anos é jogada ao chão, apresenta escoriações e reclama de dor nas costas

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/04/2018 às 09:05

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
dsc-7522
dsc-7523

Hoje pela manhã (20) por volta das 7h50, acidente envolvendo duas motos na Rua Aziz Scaff cruzamento com a Avenida Porto Geral mobilizou a equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros de Anastácio, no Bairro Vila Maior. Segundo testemunhas, uma mulher que trafegava em uma moto Pop preta não respeitou a preferencial e colidiu com outra moto, uma Titan preta, conduzida por outra mulher, 29, com seu filho de 10 anos na garupa do veículo.

Após a batida, a mulher da Pop, que avançou o cruzamento sem permissão, não parou para prestar socorro, fugindo do local. Mãe e filho foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. A criança sofreu algumas escoriações e reclamava de dor nas costas durante o atendimento.

Leia Também

• Crianças usando cadeirinha saem ilesas após acidente grave em MS

• Van da Fundação Bradesco se envolve em acidente com carreta na BR-262, em Miranda

• TRT/MS assina protocolo de intenções para prevenção de acidentes de trabalho

O caso segue para investigação. Mãe e filho foram encaminhados ao hospital de Aquidauana.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo