Motociclista avança preferencial, colide com moto e foge sem prestar socorro

Anastácio
Criança de 10 anos é jogada ao chão, apresenta escoriações e reclama de dor nas costas
Hoje pela manhã (20) por volta das 7h50, acidente envolvendo duas motos na Rua Aziz Scaff cruzamento com a Avenida Porto Geral mobilizou a equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros de Anastácio, no Bairro Vila Maior. Segundo testemunhas, uma mulher que trafegava em uma moto Pop preta não respeitou a preferencial e colidiu com outra moto, uma Titan preta, conduzida por outra mulher, 29, com seu filho de 10 anos na garupa do veículo.
Após a batida, a mulher da Pop, que avançou o cruzamento sem permissão, não parou para prestar socorro, fugindo do local. Mãe e filho foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. A criança sofreu algumas escoriações e reclamava de dor nas costas durante o atendimento.
O caso segue para investigação. Mãe e filho foram encaminhados ao hospital de Aquidauana.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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