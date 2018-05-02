Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 10:23

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Homem é preso por agredir casal de amigos com tijoladas na cabeça após bebedeira

Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros em estado grave

Renan Nucci

Publicado em 02/05/2018 às 17:01

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
dsc-7575
dsc-7576

Homem identificado como Peninha foi preso em flagrante pela Polícia Militar no início da noite desta quarta-feira, no Bairro Bem-Te-Vi, em Anastácio, por agredir com tijoladas um casal de amigos, durante discussão após bebedeira. As vítimas, um homem de 24 anos e a esposa de 34 anos, foram socorridas em estado grave pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo testemunhas, Peninha, que é proprietário de uma residência localizada na Rua Dom Aquino, trabalha em fazenda e havia retornado hoje. Os amigos estavam de favor no imóvel. Durante a tarde eles começaram a beber e, por razões ainda desconhecidas, iniciaram discussão seguida das agressões. Primeiro, o autor atacou o amigo com tijolada na cabeça.

Em seguida investiu contra a mulher dele, deixando ambos bastante feridos. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro e Peninha foi preso. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde acabou autuado em flagrante.

Colaborou Luiz Guido Jr.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo