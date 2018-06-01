Bêbado e sem habilitação, motorista colide em carro estacionado no Jd Progresso

O feriado de Corpus Christi registrou, no final da noite de ontem (31) por volta das 23 horas, colisão entre uma camionete e um VW Gol, na Rua 27 de Junho, Vila Progresso, em Anastácio.

Conforme apurado pelos policiais, um homem de 49 anos seguia na via próxima à Aldeinha quando colidiu com o Gol estacionado na rua. A camionete bateu na traseira do carro parado, o que causou danos materiais nos dois veículos.