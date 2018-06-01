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Anastácio

Bêbado e sem habilitação, motorista colide em carro estacionado no Jd Progresso

Homem que dirigia camionete bateu em Gol parado próximo à Aldeinha

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/06/2018 às 08:05

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O feriado de Corpus Christi registrou, no final da noite de ontem (31) por volta das 23 horas, colisão entre uma camionete e um VW Gol, na Rua 27 de Junho, Vila Progresso, em Anastácio.

Conforme apurado pelos policiais, um homem de 49 anos seguia na via próxima à Aldeinha quando colidiu com o Gol estacionado na rua. A camionete bateu na traseira do carro parado, o que causou danos materiais nos dois veículos.

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Ao ser abordado pela PM, a guarnição constatou que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação e exalava forte cheiro de álcool. Quando questionado se havia ingerido bebidas alcoólicas, o motorista da camionete confirmou que sim, por volta das 16 horas.

No Boletim de Ocorrência, está registrado o flagrante da ação, entretanto, segundo consta o documento, não foram tomados os procedimentos administrativos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) porque não havia agente de trânsito para atender a ocorrência, com curso de atualização validado.

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