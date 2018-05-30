Estudante é atropelada no Bairro Alto e motorista de carro foge do acidente

Aquidauana
A ciclista estava a caminho da escola quando foi atingida pelo automóvel
Acidente no cruzamento entre a Rua XV de Agosto e Rua Antônio João, no Bairro Alto, em Aquidauana, mobilizou a equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira (30).
Conforme as informações dos Bombeiros, a moça de 17 anos estava a caminho da escola, de bicicleta, quando foi atingida por um carro conduzido por uma mulher ainda não identificada, já que fugiu do local do acidente.
Bicicleta e carro seguiam no mesmo sentido, quando a estudante foi atingida pelo veículo. Com a batida no guidão, ela caiu, sofreu um galo na cabeça e escoriações no braço direito. A estudante foi encaminhada ao hospital de Aquidauana.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS