Estudante é atropelada no Bairro Alto e motorista de carro foge do acidente

Acidente no cruzamento entre a Rua XV de Agosto e Rua Antônio João, no Bairro Alto, em Aquidauana, mobilizou a equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira (30).

Conforme as informações dos Bombeiros, a moça de 17 anos estava a caminho da escola, de bicicleta, quando foi atingida por um carro conduzido por uma mulher ainda não identificada, já que fugiu do local do acidente.