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Mulher é agredida pelo companheiro e desmaia na frente dos filhos em Anastácio

Caso aconteceu na noite de sábado (9). Os vizinhos socorreram a vítima e acionaram a Polícia

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/06/2018 às 10:29

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Mais um caso de violência doméstica aconteceu ontem (9) por volta das 22h15 na Rua Projetada, no Cristo Rei, em Anastácio. Uma mulher de 24 anos sofreu agressões severas de seu companheiro, um homem de 64 anos, com quem mantém união estável há dez anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher que têm dois filhos menores de idade, fruto a união com o companheiro, foi já havia se separado dele por conta da agressividade. Entretanto, há aproximadamente um mês reataram o relacionamento.

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No b.o. consta que esta não é a primeira vez que a mulher foi agredida pelo companheiro, que já pesa sobre si um registro de agressão em 2009, quando residiam na cidade de Terenos.

Neste sábado, após briga do casal, o autor passou a ameaçar a vítima de morte, e usando de força física, empurrou a companheira contra a parede. A mulher bateu a cabeça e desmaiou. Diante do acontecimento, os vizinhos socorreram a mulher e acionaram a Polícia.

Toda a agressão foi presenciada pelos filhos do casal. Por medo do companheiro, a mulher solicitou medida protetiva e o caso segue para as medidas cabíveis judiciais.

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