Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:29

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio e Aquidauana

Subgrupamento de Bombeiros Militar inaugura marina e diversas melhorias na unidade

Local para manutenção e guarda de embarcações deverá facilitar atendimento nos rios da região

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/06/2018 às 11:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na manhã desta quarta-feira (20), evento conduzido pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Joilson Alves do Amaral, o Comandante de Bombeiros do Interior, Coronel Romeiro Inácio de Souza e a Comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente, Major Geísa Maria Rodrigues Ferreira Romero, comemora a entrega à comunidade de diversas melhorias, tanto para o Primeiro Subgrupamento, localizado em Aquidauana, quanto ao Segundo, no município de Anastácio.

De acordo com a Major Geisa Maria Rodrigues Romero, 34 anos, à frente do 1º SGBM/Ind há 1 ano e 11 meses, hoje inaugura-se a marina de proteção aos barcos, jet skis, botes infláveis, a inauguração do campo de futebol, da nova sala de operações, do sistema de paisagismo, iluminação da unidade, reforma da pintura, dos almoxarifados, reforma da cozinha, aquisição de eletrodomésticos, em Anastácio.

Leia Também

• Justiça mantém concurso público da PM e Bombeiros e provas serão em agosto e setembro

• Corpo de Bombeiros resgata jiboia de 1,5 metro em residência na Vila 40

• Corpo de Bombeiros contém incêndio que ameaçava depósito de madeira

Já em Aquidauana, a corporação comemora a entrega da reforma do refeitório, sala de instrução, aquisição de novos aparelhos de ar condicionado para os alojamentos do efetivo operacional, troca do sistema de telefonia, troca de blindex do pavilhão dos alojamentos do efetivo operacional e reforma de pintura.

“Para os Bombeiros, essas melhorias proporcionam mais qualidade de vida ao efetivo, o que reflete na qualidade dos serviços prestados. Para a população, ela ganha os materiais mais protegidos, já que economizamos dinheiro com manutenção e ganha também uma facilidade maior de resposta operacional em rapidez e eficiência”, analisou a Major que está deixando hoje o comando da corporação.

A Major Geisa Romero ainda acrescenta que reformas e ampliações são fundamentais para o desenvolvimento de novos projetos em atendimento à comunidade. “Nós podemos abrir o quartel, principalmente o de Anastácio, para uso da população no intuito de oferecer mais projetos sociais, além daqueles que já temos”, considerou.

No caso da marina de Anastácio, o próprio efetivo dos Bombeiros Militar foi responsável pela construção da nova instalação, essencial para contribuir na agilidade em relação aos resgates, salvamentos e buscas nos rios das regiões atendidas.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Publicidade

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo