Subgrupamento de Bombeiros Militar inaugura marina e diversas melhorias na unidade

De acordo com a Major Geisa Maria Rodrigues Romero, 34 anos, à frente do 1º SGBM/Ind há 1 ano e 11 meses, hoje inaugura-se a marina de proteção aos barcos, jet skis, botes infláveis, a inauguração do campo de futebol, da nova sala de operações, do sistema de paisagismo, iluminação da unidade, reforma da pintura, dos almoxarifados, reforma da cozinha, aquisição de eletrodomésticos, em Anastácio.

Na manhã desta quarta-feira (20), evento conduzido pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Joilson Alves do Amaral, o Comandante de Bombeiros do Interior, Coronel Romeiro Inácio de Souza e a Comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente, Major Geísa Maria Rodrigues Ferreira Romero, comemora a entrega à comunidade de diversas melhorias, tanto para o Primeiro Subgrupamento, localizado em Aquidauana, quanto ao Segundo, no município de Anastácio.

Já em Aquidauana, a corporação comemora a entrega da reforma do refeitório, sala de instrução, aquisição de novos aparelhos de ar condicionado para os alojamentos do efetivo operacional, troca do sistema de telefonia, troca de blindex do pavilhão dos alojamentos do efetivo operacional e reforma de pintura.

“Para os Bombeiros, essas melhorias proporcionam mais qualidade de vida ao efetivo, o que reflete na qualidade dos serviços prestados. Para a população, ela ganha os materiais mais protegidos, já que economizamos dinheiro com manutenção e ganha também uma facilidade maior de resposta operacional em rapidez e eficiência”, analisou a Major que está deixando hoje o comando da corporação.

A Major Geisa Romero ainda acrescenta que reformas e ampliações são fundamentais para o desenvolvimento de novos projetos em atendimento à comunidade. “Nós podemos abrir o quartel, principalmente o de Anastácio, para uso da população no intuito de oferecer mais projetos sociais, além daqueles que já temos”, considerou.

No caso da marina de Anastácio, o próprio efetivo dos Bombeiros Militar foi responsável pela construção da nova instalação, essencial para contribuir na agilidade em relação aos resgates, salvamentos e buscas nos rios das regiões atendidas.

*Com informações de Luiz Guido Jr.