Primeiro concurso de bandas de percussão acontece neste sábado em Anastácio

Bandas e fanfarras
O evento está programado para às 18h30 na Praça Garibaldi de Medeiros
Acontece neste sábado (30) a partir das 18h30 o primeiro Concurso de Bandas e Fanfarras na Praça Garibaldi de Medeiros, em Anastácio. Diversas bandas da cidade, de Aquidauana e da região deverão participar do evento.
Promovido pela Associação de Maestros e Regentes de Aquidauana e Anastácio, o concurso conta com o apoio da Secretaria de Cultura de Anastácio.
No total, seis bandas de percussão irão à batalha a fim de decidir quem será melhor nos quesitos musicalidade, melhor baliza, melhor regente e melhor corpo coreógrafo. As bandas que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar na competição receberão prêmio.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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