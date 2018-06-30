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Bandas e fanfarras

Primeiro concurso de bandas de percussão acontece neste sábado em Anastácio

O evento está programado para às 18h30 na Praça Garibaldi de Medeiros

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/06/2018 às 09:39

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Acontece neste sábado (30) a partir das 18h30 o primeiro Concurso de Bandas e Fanfarras na Praça Garibaldi de Medeiros, em Anastácio. Diversas bandas da cidade, de Aquidauana e da região deverão participar do evento.

Promovido pela Associação de Maestros e Regentes de Aquidauana e Anastácio, o concurso conta com o apoio da Secretaria de Cultura de Anastácio.

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No total, seis bandas de percussão irão à batalha a fim de decidir quem será melhor nos quesitos musicalidade, melhor baliza, melhor regente e melhor corpo coreógrafo. As bandas que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar na competição receberão prêmio.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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