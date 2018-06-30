Primeiro concurso de bandas de percussão acontece neste sábado em Anastácio

Acontece neste sábado (30) a partir das 18h30 o primeiro Concurso de Bandas e Fanfarras na Praça Garibaldi de Medeiros, em Anastácio. Diversas bandas da cidade, de Aquidauana e da região deverão participar do evento.

Promovido pela Associação de Maestros e Regentes de Aquidauana e Anastácio, o concurso conta com o apoio da Secretaria de Cultura de Anastácio.