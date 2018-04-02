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Escola Marechal Deodoro cria primeira banda depois de 55 anos

Alunos já fizeram aulas teóricas e agora seguem para os ensaios

Renan Nucci

Publicado em 02/04/2018 às 16:09

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Depois de 55 anos, a Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca montou sua primeira banda em Aquidauana. Os ensaios já começaram e contam com 84 alunos a partir dos 10 anos, sob orientações do professor e maestro Lázaro Roberto Hermenegildo. A primeira grande apresentação está prevista para o desfile de 15 de agosto, data do aniversário da cidade.

Segundo a diretora Norma de Figueiredo Gentil, a conquista é fruto de projeto elaborado com apoio do professor Lázaro e encaminhado à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. "A comunidade já esperava pela banda há muito tempo, desde outras direções. Vinhamos enviando projetos para a Fundação de Cultura há dois anos e, desta vez, fomos aceitos", disse.

Ela explica que os ensaios estão a todo vapor com instrumentos cedidos pelo próprio maestro professor. O próximo passo é buscar apoio para adquirir novos equipamentos. "Vamos buscar ajuda da comunidade para conseguirmos estes materiais, mas também espero que emendas parlamentares que sempre nos beneficiaram nos ajudem mais desta vez".

Para o professor, o momento é de alegria em poder fazer parte do projeto. Ele começou com aulas teóricas, já que muitos alunos não tinham familiaridade, e agora aplica as aulas práticas. "É muito gratificante poder ser o primeiro maestro e um dos criadores do grupo. Estamos com vários alunos e seguimos confiantes de que esta iniciativa no trará resultados positivos".

Colaborou Luiz Guido Jr.

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