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Anastácio

Crianças se divertem com evento especial realizado pelo Corpo de Bombeiros

As atividades acontecem nesta sexta-feira (6) até às 11 horas, na Praça Arandú

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/07/2018 às 10:18

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Acontece na manhã desta sexta-feira (6) o 'Bombeiros na Praça', evento realizado pelo Corpo de Bombeiros que faz parte da Semana Nacional de Prevenção Contra Incêndio e Pânico. Além disso, o encontro na Praça Arandú, no centro de Anastácio, marca as comemorações do aniversário da corporação, celebrado no dia 2 de julho, destinado em especial às crianças, para que elas conheçam um pouco mais sobre a profissão e o dia a dia dos bombeiros militares.

A programação inclui exposição de viaturas e de equipamentos, pista de cordas (rapel e falsa baiana), brinquedos infantis e gincanas esportivas, pipocas e picolés e aferição da pressão arterial para adultos. "Todas as escolas da cidade e crianças até 12 anos estão convidadas a participar", disse, ao jornal O Pantaneiro, Vinícius Barbosa Gonçalves, capitão do Corpo de Bombeiros.

Leia Também

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O evento começou às 8 horas e segue até às 11 horas.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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