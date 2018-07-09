Por ciúmes, mulher embriagada morde barriga do ex-marido na Coronel Ponce

Anastácio
O homem registrou boletim de ocorrência depois que a mulher o agrediu
Caso de lesão corporal dolosa foi registrado na noite deste domingo (8), por volta das 19 horas, em Anastácio. Um homem de 36 anos registrou boletim de ocorrência contra sua ex-mulher, de 22 anos. Ele, morador na Rua Coronel Ponce, foi surpreendido com a visita inesperada da ex, que chegou ao local em visível estado de embriaguez.
Conforme o registro policial, a agressora começou a discutir com o ex-marido por ciúmes, já que o homem recebia visita da vizinha e sua filha no momento da discussão. Segundo a vítima, de repente, ela o atacou e lhe deu uma mordida na barriga, causando hematomas.
Diante da agressão, o ex-marido fugiu para a casa do vizinho. O homem acionou a PM via 190 e logo após, a autora deixou o local em um carro branco, do qual a vítima não soube informar de quem era. O comunicante esclareceu que em momento algum agrediu a ex-companheira. O caso segue para as medidas cabíveis.
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