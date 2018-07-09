Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:33

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Por ciúmes, mulher embriagada morde barriga do ex-marido na Coronel Ponce

O homem registrou boletim de ocorrência depois que a mulher o agrediu

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/07/2018 às 10:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Caso de lesão corporal dolosa foi registrado na noite deste domingo (8), por volta das 19 horas, em Anastácio. Um homem de 36 anos registrou boletim de ocorrência contra sua ex-mulher, de 22 anos. Ele, morador na Rua Coronel Ponce, foi surpreendido com a visita inesperada da ex, que chegou ao local em visível estado de embriaguez.

Conforme o registro policial, a agressora começou a discutir com o ex-marido por ciúmes, já que o homem recebia visita da vizinha e sua filha no momento da discussão. Segundo a vítima, de repente, ela o atacou e lhe deu uma mordida na barriga, causando hematomas.

Diante da agressão, o ex-marido fugiu para a casa do vizinho. O homem acionou a PM via 190 e logo após, a autora deixou o local em um carro branco, do qual a vítima não soube informar de quem era. O comunicante esclareceu que em momento algum agrediu a ex-companheira. O caso segue para as medidas cabíveis.

Leia Também

• Polícia Civil registra ocorrência de agressão e ameaça de morte no Bairro Alto

• Mulher solicita medida protetiva após agressão de marido, em Anastácio

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Publicidade

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo