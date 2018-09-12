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Anastácio

Polícia identifica e apreende adolescente de 14 anos reponsável por onda de furtos

Após investigação, 14 furtos foram praticados por adolescente em comércios e residências na cidade

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/09/2018 às 14:06

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A Policia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais SIG, da Delegacia de Anastácio emitiu nota nesta quarta-feira (12) informando à população que identificou o autor de 14 furtos registrados nos meses de agosto e setembro deste ano. 
 
O autor é um adolescente de apenas 14 anos de idade e os furtos aconteciam mediante o mesmo modo de ação, ou seja, por arrombamento ou escalada. Com o menor foram encontrados diversos objetos provenientes do ato infracional, sendo todos apreendidos e devolvidos aos donos que registraram as ocorrências.
 
Em três dos furtos, o adolescente contou com o apoio de um maior de idade, que foi indiciado por furto e corrupção de menores. Além da dupla, um comerciante foi indiciado por receptação culposa, pois havia adquirido, em certa ocasião, o produto de um dos furtos. 
 
O Delegado Jackson Vale, titular da Delegacia de Anastácio, informou que vai sugerir a internação do adolescente, que é usuário de drogas, ao Ministério Público, a quem possui a atribuição legal de representar ao judiciário, nos casos envolvendo menores.
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