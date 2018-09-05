Onda de furtos em mercearias e restaurantes de Anastácio põe empresários em alerta

O comércio de Anastácio tem sido alvo de bandidos que arrombam e furtam produtos, causando prejuízo aos donos dos estabelecimentos. Só nesta terça-feira (4) dois casos semelhantes aconteceram na cidade. Hoje (5) por volta das 6 horas, o dono (44) de um café chegou ao local que fica na Manoel Murtinho, centro de Anastácio, e percebeu que o forro estava arrombado.

Os bandidos levaram 20 reais em uma caixinha de moedas, 4 chaves que estavam no balcão, pertencentes aos quartinhos que a vitima aluga, 20 latas de Coca-Cola e aproximadamente 15 latas de cerveja.