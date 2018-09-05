Onda de furtos em mercearias e restaurantes de Anastácio põe empresários em alerta

Casos semelhantes
Nos últimos 15 dias, vários estabelecimentos comerciais do gênero têm sido alvo de bandidos
O comércio de Anastácio tem sido alvo de bandidos que arrombam e furtam produtos, causando prejuízo aos donos dos estabelecimentos. Só nesta terça-feira (4) dois casos semelhantes aconteceram na cidade. Hoje (5) por volta das 6 horas, o dono (44) de um café chegou ao local que fica na Manoel Murtinho, centro de Anastácio, e percebeu que o forro estava arrombado.
Os bandidos levaram 20 reais em uma caixinha de moedas, 4 chaves que estavam no balcão, pertencentes aos quartinhos que a vitima aluga, 20 latas de Coca-Cola e aproximadamente 15 latas de cerveja.
Outro caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (4) na Rua 27 de Julho, Vila Humbelina. Ao chegar na mercearia por volta das 6h20, a dona do local, de 36 anos, encontrou uma das portas aberta e abaixada. Mais uma vez, os bandidos arrombaram pelo forro do comércio. Foram furtadas uma caixa de moedas que ficava no caixa e uma caixa de chocolates.
De acordo com Ronaldo Régis, do programa de rádio “Na Mira”, nos últimos 15 dias está acontecendo uma onda de furtos em estabelecimentos comerciais de Anastácio. Tal fato coloca os empresários em alerta. Os casos seguem para investigação policial.
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