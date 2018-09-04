Caminhonete clonada de morador de Anastácio é apreendida em Três Lagoas

Tráfico
O veículo foi abandonado na área rural da cidade e, provavelmente, seria utilizado pra tráfico de drogas
Na manhã deste domingo (02), a Patrulha Rural da cidade de Três Lagoas apreendeu uma caminhonete com placas clonadas de um veículo pertencente a um morador de Anastácio. Possivelmente, a caminhonete seria utilizada para o transporte de drogas. A Ford Ranger, de cor preta, foi localizada na área rural, às margens da rodovia MS-377.
A Polícia Militar chegou até o local após uma denúncia de que um veículo estaria estacionado de forma suspeita nas margens da MS-377, próximo à rodovia MS-320. Após checagem via Copom, foi constatado se tratar de um veículo clonado, com placas de Campo Grande (MS). O carro estava trancado, com um dos vidros quebrados. No interior do veículo, os policiais notaram que faltava um dos bancos e que havia cheiro de maconha vindo de dentro da caminhonete.
Através da checagem, os policiais descobriram quem seria o proprietário da caminhonete original e descobriram que se tratava de um morador de Anastácio. Uma guarnição da PM daquela cidade foi até a residência do proprietário, onde foi localizada a caminhonete original, com a mesma placa da encontrada em Três Lagoas.
Diante dos fatos, a caminhonete abandonada foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, que investigará o caso e tomará as providências necessárias.
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