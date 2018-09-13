Homem invade velório, discute com outro, tenta esfaqueá-lo e é amarrado por populares

Anastácio
O caso aconteceu na noite desta quarta-feira e a guarnição da Polícia Militar teve de ser acionada
A Polícia Militar de Anastácio foi acionada nesta quarta-feira (12) a fim de conter um homem de 32 anos, visivelmente alcoolizado, depois de invadir um velório e tentar matar um homem de 44 anos que estava no local. O caso ocorreu por volta das 22h55 na Rua Vinte e Sete de Julho, Centro de Anastácio.
O boletim de ocorrência não descreve o motivo pelo qual o agressor foi tirar satisfações com a vítima, mas após a discussão, o embriagado pegou restos de construção que estavam próximos à rua e atirou na vítima, acertando a parte de trás da perna esquerda.
Depois disso, o autor da ameaça entrou em uma casa, pegou uma faca de serra com cabo de madeira e retornou ao encontro da vítima, dizendo: “eu vou te matar”.
Segundo o registro, o acusado por diversas vezes desferiu golpes de faca sem conseguir atingir a vítima. Em seguida, o agressor foi cercado por populares que o contiveram, amarrando seus pés e mãos. O caso foi parar na Delegacia de Polícia de Anastácio.
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