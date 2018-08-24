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Violência contra a mulher

Homem dá socos e tapas em namorada e ainda ameaça a integridade de seus filhos

O caso aconteceu na Praça dos Estudantes e a mulher procurou a ajuda da Polícia

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/08/2018 às 08:37

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Mais um caso de violência contra a mulher foi registrado na Delegacia de Polícia nesta quinta-feira (23). Uma mulher de 30 anos mantinha um relacionamento amoroso há cerca de 3 meses com um homem de 39 e ontem, às 20 horas, na Praça dos Estudantes, em Aquidauana, o namorado desferiu socos e tapas na cabeça da vítima, sem motivo aparente, segundo a vítima.

Ele ainda mordeu o braço esquerdo da namorada e proferiu ameaças, dizendo que a pegaria e deixou explícita a ameaça também aos seus filhos, duas crianças de 9 e 10 anos. Temendo por sua integridade física, a mulher procurou a Polícia para formalizar a queixa.

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Os policiais perguntaram o endereço do agressor, mas ela não soube dizer ao certo, dizendo que era em Anastácio, nas proximidades do rancho Cambaru e que o então namorado estava com a perna engessada. O caso segue para investigação policial e foi registrado como vias de fato (violência doméstica), lesão corporal dolosa e ameaça.

 

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