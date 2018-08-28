Com ciúmes de atendente, mulher ameaça cortar o pênis do marido

Caso de ameaça de lesão corporal dolosa aconteceu no último domingo (26) pela manhã. Um rapaz aquidauanense de 33 anos de idade, tem relacionamento há 16 anos com uma mulher de 29 anos. Ele, juntamente com a mulher, foram tomar um açaí em Anastácio. A mulher começou a ter uma crise de ciúmes e alegou que o homem estava olhando para a atendente. Ela, corumbaense, não gostou. Eles moram no Jardim Independência, em Anastácio e o casal tem dois filhos: um jovem de 13 anos e uma menina de 8 anos.

Conforme divulgado pelo programa de rádio “Na Mira”, de Ronaldo Régis, a mulher, revoltada com a situação, teve uma crise de ciúmes. Ao chegar em casa, a mulher não parou e começaram a discutir. Ela partiu para a agressão e arranhou o braço esquerdo e o rosto do companheiro. Conforme as informações preliminares, ela afirmou que ia colocar fogo no carro do companheiro e que iria matá-lo, com ameaça constante de que, quando dormisse, cortaria o pênis do companheiro.

Temendo por sua integridade física, o homem registrou o fato contra a mulher na Delegacia de Polícia de Anastácio. O caso segue para investigação na Polícia Civil.