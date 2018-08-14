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Na Capital

Jovem de Aquidauana é ameaçada e tem arma apontada em sua direção

O caso aconteceu no início da noite de ontem (13) no Bairro Nova Campo Grande

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/08/2018 às 08:17

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Nesta segunda-feira (13) por volta das 18h35, uma jovem de 21 anos, moradora de Aquidauana, estava chegando na casa da amiga, quando foi abordada e ameaçada pelo indivíduo de 30 anos, alterado e visivelmente embriagado. Ela teria ficado sob a mira de um revólver Taurus 357 quando a Força Tática da Polícia Militar o abordou e o prendeu em flagrante.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o homem estava em uma Paraty cinza que teria colidido em uma árvore. Descontrolado, ele efetuou disparos com o revolver na rua e ameaçou pessoas que passavam no local. Quando a equipe da PM chegou, o criminoso estava próximo ao carro, com a porta aberta do motorista. A amiga e a moradora de Aquidauana estavam paradas em frente ao portão, sob a mira do indivíduo.

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Após a abordagem dos policiais, o homem teria jogado a arma no chão. A Polícia verificou o revólver. O tambor tinha capacidade para quatro munições, duas estavam intactas e duas haviam sido deflagradas. 

Tensão - A aquidauanaense contou aos policiais que o homem teria feito dois disparos com o revólver, mas não soube dizer a direção das balas. O autor do crime teria saido do local e voltado para frente da casa da amiga. Como estava transtornado, a jovem não entendeu o que o homem dizia e afirmou aos policiais que não conhecia o autor dos disparos.

Após teste do bafômetro, foi constatada a embriaguez e ainda o homem estava sem Carteira Nacional de Habilitação, já que, segundo o autor do crime, já estava cassada. 

Ele foi preso em flagrante na Capital por quatro crimes: posse ilegal de arma, direção perigosa por conduzir veículo embriagado, ameaça e disparo de arma de fogo. Foi encaminhado à Depac Centro algemado, já que estava alterado e tentou fugir do local. Ele irá responder criminalmente e está à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.

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