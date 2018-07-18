Bêbado, Oficial do Exército foge de policiais após efetuar dois disparos de arma de fogo

Às 3h21 de ontem (17), na Rua Teodoro Rondon, centro de Aquidauana, policiais militares foram acionados por donos de uma clínica, desconfiados de que haveria uma pessoa dentro do estabelecimento. Quando a Polícia chegou, não encontrou ninguém, mas viram um Mitsubishi Lancer, passando em frente a uma boate próxima à clinica. O condutor efetuou dois disparos de arma de fogo e saiu cantando pneus, em direção perigosa.

Conforme divulgado pelo programa de rádio "Na Mira, com Ronaldo Régis, os policiais militares que estavam dentro da clínica saíram imediatamente em perseguição ao carro importado. O condutor, de 25 anos de idade, desrespeitou todos os sinais de trânsito, passando por semáforos vermelhos. Quando chegou na Avenida Pantaneta com a 13 de Junho, foi dada a voz de prisão ao condutor do veículo.