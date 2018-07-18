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Aquidauana

Bêbado, Oficial do Exército foge de policiais após efetuar dois disparos de arma de fogo

O rapaz conduzia um Mitsubishi Lancer e efetuou os disparos em frente à uma boate no centro

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/07/2018 às 13:00

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Às 3h21 de ontem (17), na Rua Teodoro Rondon, centro de Aquidauana, policiais militares foram acionados por donos de uma clínica, desconfiados de que haveria uma pessoa dentro do estabelecimento. Quando a Polícia chegou, não encontrou ninguém, mas viram um Mitsubishi Lancer, passando em frente a uma boate próxima à clinica. O condutor efetuou dois disparos de arma de fogo e saiu cantando pneus, em direção perigosa.

Conforme divulgado pelo programa de rádio "Na Mira, com Ronaldo Régis, os policiais militares que estavam dentro da clínica saíram imediatamente em perseguição ao carro importado. O condutor, de 25 anos de idade, desrespeitou todos os sinais de trânsito, passando por semáforos vermelhos. Quando chegou na Avenida Pantaneta com a 13 de Junho, foi dada a voz de prisão ao condutor do veículo.

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Quando questionado sobre os disparos efetuados, o motorista se identificou como oficial do Exército e que efetuou os disparos ao alto. Os policias militares encontraram no interior do veículo, uma pistola MD6 Imbel calibre .40, devidamente registrado, com 8 munições intactas no carregador, outro estojo de munições já deflagrado no assoalho do carro e um estojo encontrado no chão, próximo ao local dos disparos.

O militar alegou aos policiais que ingeriu bebidas e por isso efetuou os disparos. O condutor exalava forte cheiro de álcool. Foi dada voz de prisão e comunicado o caso a um oficial de plantão do Exército, que acompanhou todo o procedimento na DP de Aquidauana.

Foram apresentados a pistola, o veículo e o condutor, preso em flagrante. O rapaz fica à disposição da Justiça e certamente, responderá a processos militares.

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