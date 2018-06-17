Motociclista sofre tentativa de roubo com arma de fogo no Bairro Alto

Aquidauana
Rapaz de 29 teve arma apontada na cabeça quando gritou e pediu socorro
Neste sábado (16) por volta das 23h50, um rapaz de 23 anos sofreu uma tentativa de assalto na Rua João Dias, Bairro Alto, próximo à antena da Rádio Independente, em Aquidauana.
Segundo consta no boletim de ocorrência, ele trafegava em sua motocicleta quando foi abordada por outra, provavelmente uma Yamaha Factor vermelha. A vítima percebeu que um homem parou ao lado de sua moto, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto.
Assustado, o rapaz teve seu capacete puxado pelo assaltante quando resistiu e gritou por socorro. O acusado subiu na moto e fugiu do local. A Polícia Militar, que realizava rondas na região da Estação Rodoviária, foi acionada, procurou o acusado, mas ele não foi localizado.
O fato foi registrado na Delegacia de Aquidauana como roubo majorado se a violência ou ameaça é exigida com emprego de arma de fogo, na forma tentada.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS