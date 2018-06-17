Motociclista sofre tentativa de roubo com arma de fogo no Bairro Alto

Neste sábado (16) por volta das 23h50, um rapaz de 23 anos sofreu uma tentativa de assalto na Rua João Dias, Bairro Alto, próximo à antena da Rádio Independente, em Aquidauana.

Segundo consta no boletim de ocorrência, ele trafegava em sua motocicleta quando foi abordada por outra, provavelmente uma Yamaha Factor vermelha. A vítima percebeu que um homem parou ao lado de sua moto, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto.