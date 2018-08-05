Homem xinga funcionário e ameaça matar todos do Hospital Estácio Muniz

Caso de ameaça e desacato foi registrado neste sábado (4) em Aquidauana. Um homem de 36 anos, visivelmente alterado e alcoolizado, começou a xingar um técnico de enfermagem, também de 36 anos e passou a ameaçar de morte a todos que se encontravam no Hospital Regional Doutor Estácio Muniz. O fato aconteceu por volta das 13h10.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para conter o homem descontrolado. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Aquidauana, para as medidas cabíveis.