Enteada bate, morde e ameaça padrasto com espeto por crédito de celular

Caso de lesão corporal foi registrado nesta quinta-feira à noite. Por volta das 20 horas, um homem de 54 anos chegou do trabalho em fazenda na casa onde mora com a mulher e sua enteada de 25 anos, na Rua Joaquim Aves Ribeiro, Bairro Alto, em Aquidauana.

Conforme o registro policial, o padrastro perguntou à mulher se ela colocou créditos no celular dele. Ela respondeu que não e que supostamente, os créditos teriam ido para o celular da enteada. O padrasto contou que não se opôs tampouco reclamou. Mas ao ouvir a conversa, a enteada não gostou e questionou se ele estava insinuando que ela teria roubado o crédito.