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Aquidauana

Enteada bate, morde e ameaça padrasto com espeto por crédito de celular

Mulher de 25 anos teria se irritado com o homem por achar que estava sendo acusada de desviar dinheiro para o crédito

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/08/2018 às 08:52

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Caso de lesão corporal foi registrado nesta quinta-feira à noite. Por volta das 20 horas, um homem de 54 anos chegou do trabalho em fazenda na casa onde mora com a mulher e sua enteada de 25 anos, na Rua Joaquim Aves Ribeiro, Bairro Alto, em Aquidauana.

Conforme o registro policial, o padrastro perguntou à mulher se ela colocou créditos no celular dele. Ela respondeu que não e que supostamente, os créditos teriam ido para o celular da enteada. O padrasto contou que não se opôs tampouco reclamou. Mas ao ouvir a conversa, a enteada não gostou e questionou se ele estava insinuando que ela teria roubado o crédito.

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O padrasto teria dito que não cobraria isso e a chamou de filha. Consta no boletim de ocorrência que ela partiu para as vias de fato. O padrasto foi mordido no braço esquerdo, tomou dois tapas no rosto, rasgou a gola de sua camisa e de posse de um espeto de churrasco, investiu para cima do padrasto para furá-lo.

O homem de 54 anos então saiu correndo da casa e foi à Delegacia de Aquidauana para as providências cabíveis. 

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