Por dinheiro, bandido ameaça a própria mãe com facão em Anastácio

Segundo o radialista Ronaldo Régis, do Programa “Na Minha”, a mãe contou aos policiais que foi ameaçada pelo filho que queria dinheiro. Ela disse que não tinha, entretanto, as ameaças não pararam até a senhora, com medo, entregar 20 reais ao filho.

Na tarde de ontem (23) a Polícia realizou rondas ostensivas em Anastácio até encontrar um rapaz de 27 anos que havia ameaçado de morte a própria mãe, com um facão de 35 cm. O caso aconteceu às 16h35 quando a PM foi acionada.

Quando os policiais militares chegaram ao local, o criminoso já tinha saído. A guarnição da PM fez rondas na Vila flor, perto da rádio, quando avistaram o rapaz entrando em um bar e se escondendo atrás de um balcão.

Durante a abordagem, ele negou ser revistado e tentou fugir do local, mas os policiais o deteram novamente. Dentro da viatura, no compartimento de presos, passou a ofender os policiais, além de proferir ameaças à própria mãe, que estava no banco de trás.

A mãe do criminoso já teria medida protetiva de urgência expedida contra o filho que foi preso por roubo, desobediência, desacato e por descumprir decisão judicial. Segue detido na Delegacia de Anastácio e está à disposição da Justiça.