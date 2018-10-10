Homem bêbado arremessa alicate e acerta testa da mulher na Vila Flor

Anastácio
O marido foi preso em flagrante por violência doméstica e lesão corporal
Nesta terça-feira (9) por volta das 16h30, mais um caso de violência doméstica aconteceu na Vila Flor, em Anastácio. O marido de 47 anos chegou embriagado e passou a ofender a mulher, de 55, com xingamentos e palavras de baixo calão. Após a discussão, o homem pegou um alicate e atirou na mulher, acertando a testa da vítima.
A PM foi acionada e constataram a lesão na testa da mulher. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Anastácio.
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