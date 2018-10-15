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Bonito

Anastaciano é assassinado após desentendimento no Distrito Águas de Miranda

Após o crime ser denunciado pelo próprio irmão do autor, Polícia encontra Wagner já sem vida

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/10/2018 às 09:13

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Neste domingo (14) por volta das 3 horas da manhã, desentendimento entre um funcionário de uma pousada localizada no Distrito Águas de Miranda e um morador de Anastácio mobilizou equipes da Polícia Militar e Civil de Bonito. Wagner Araújo, de 31 anos, foi assassinado por Thiago Netto de Resende, preso em flagrante algumas horas depois do crime.

Conforme o boletim de ocorrência, o próprio irmão do autor do crime procurou a Polícia para informar que Thiago teria matado uma pessoa. Os policiais então foram até à pousada onde Thiago mora e trabalha, mas ele já não estava mais no local. A equipe da PM encontrou Wagner caído no chão, de bruços, com sangramento no pescoço, já sem vida. Os policiais fizeram rondas ostensivas na região e localizaram Thiago embaixo da ponte sobre o Rio Miranda. Ele então confessou a autoria do crime e disse que houve um desentendimento entre os dois. Thiago teria enforcado Wagner e então desferido golpes de faca de serra.

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Sobre o corpo de Wagner estava a faca usada no crime. O criminoso não disse aos policiais até o momento o motivo da discussão que o levou a matar a vítima. Thiago foi preso em flagrante e algemado. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária de Bonito para as providências cabíveis.

A Perícia da PC esteve no local no crime para colher as informações. Thiago estava acompanhado do irmão que o denunciou e, mais tarde, segundo o registro policial, teria ido embora do Distrito por medo de represálias dos moradores.

Velório e enterro

Wagner Araújo era morador de Anastácio. Seu corpo foi velado na Pax Vida e foi sepultado às 8h30 de hoje (15) no Cemitério Municipal da cidade. Ele deixa uma filha de dois anos e estava separado da mulher.

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