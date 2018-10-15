Anastaciano é assassinado após desentendimento no Distrito Águas de Miranda

Neste domingo (14) por volta das 3 horas da manhã, desentendimento entre um funcionário de uma pousada localizada no Distrito Águas de Miranda e um morador de Anastácio mobilizou equipes da Polícia Militar e Civil de Bonito. Wagner Araújo, de 31 anos, foi assassinado por Thiago Netto de Resende, preso em flagrante algumas horas depois do crime.

Conforme o boletim de ocorrência, o próprio irmão do autor do crime procurou a Polícia para informar que Thiago teria matado uma pessoa. Os policiais então foram até à pousada onde Thiago mora e trabalha, mas ele já não estava mais no local. A equipe da PM encontrou Wagner caído no chão, de bruços, com sangramento no pescoço, já sem vida. Os policiais fizeram rondas ostensivas na região e localizaram Thiago embaixo da ponte sobre o Rio Miranda. Ele então confessou a autoria do crime e disse que houve um desentendimento entre os dois. Thiago teria enforcado Wagner e então desferido golpes de faca de serra.