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Anastácio

Menor de 15 anos é flagrado pela Polícia pilotando moto, foge e é apreendido

Ao avistar os policiais, o menor acelerou a moto, mas foi contido pela PM

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/10/2018 às 08:55

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Nesta segunda-feira (15) por volta das 10 horas da manhã, um adolescente de 15 anos conduzia uma moto prata CG 125 na Rua Silvéria Medeiros, em Anastácio, quando foi flagrado pela guarnição da Polícia Militar, que fazia rondas nas ruas da cidade.

Ao avistar os policiais, o menor que estava com outro na garupa acelerou a moto e passou a conduzir o veículo de maneira perigosa. A viatura da PM fez o acompanhamento tático até abordar o adolescente.

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De acordo com Ronaldo Régis, radialista do programa “Na Mira”, os policiais verificaram que o rapaz era menor de idade, portanto, não possuía habilitação. Ele ainda não portava nenhum documento da moto. Ao realizar a checagem do veículo, a guarnição verificou que o documento do veículo estava atrasado.

O irmão de 17 anos, dono da moto, também foi qualificado por entregar o veículo ao adolescente não habilitado. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Anastácio.

 

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