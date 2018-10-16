Menor de 15 anos é flagrado pela Polícia pilotando moto, foge e é apreendido

Nesta segunda-feira (15) por volta das 10 horas da manhã, um adolescente de 15 anos conduzia uma moto prata CG 125 na Rua Silvéria Medeiros, em Anastácio, quando foi flagrado pela guarnição da Polícia Militar, que fazia rondas nas ruas da cidade.

Ao avistar os policiais, o menor que estava com outro na garupa acelerou a moto e passou a conduzir o veículo de maneira perigosa. A viatura da PM fez o acompanhamento tático até abordar o adolescente.