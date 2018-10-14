Motorista bêbado colide em traseira de moto, ameaça policiais e é preso em flagrante

Os excessos do feriado puderam ser constatados em números de ocorrências registradas nas últimas 24 horas em Aquidauana. Dessa vez, às 20h20 deste sábado (13) na Rua Giovani Toscano de Brito, Bairro Serraria, próximo à Igreja Batista, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.

Ao chegar ao local, a equipe constatou por meio de relatos de testemunhas que um homem de 35 anos, que dirigia um Fiat Strada colidiu na traseira de uma moto CG 150 FAN, com duas vítimas que foram arremessadas ao solo: o motociclista de 40 anos e a garupa, uma mulher de 38 anos.