Motorista bêbado colide em traseira de moto, ameaça policiais e é preso em flagrante

Acidente no Serraria
O homem de 35 anos teria dito que pediria ajuda a um “amigo com palhaço tatuado”
Os excessos do feriado puderam ser constatados em números de ocorrências registradas nas últimas 24 horas em Aquidauana. Dessa vez, às 20h20 deste sábado (13) na Rua Giovani Toscano de Brito, Bairro Serraria, próximo à Igreja Batista, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.
Ao chegar ao local, a equipe constatou por meio de relatos de testemunhas que um homem de 35 anos, que dirigia um Fiat Strada colidiu na traseira de uma moto CG 150 FAN, com duas vítimas que foram arremessadas ao solo: o motociclista de 40 anos e a garupa, uma mulher de 38 anos.
As vítimas foram conduzidas ao PS de Aquidauana, com lesões nos braços e pernas. Ao ser abordado pelos policiais, o motorista da Strada se exaltou quando a equipe da PM lavrou o Termo de Constatação de Embriaguez.
A partir de então, o homem passou a ameaçar os policiais, dizendo “cuidado, que na rua você cai, vou pedir ajuda pro amigo com palhaço tatuado, vocês são uns b*sta, soldado pra mim é b*sta”. O homem foi preso em flagrante também por dirigir sob influência de álcool, lesão corporal culposa na direção e desacato.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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